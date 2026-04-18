【モデルプレス＝2026/04/18】女優の山下美月が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】元乃木坂センター、美デコルテ輝くランウェイ◆山下美月、チュールスカートウェービーヘアで登場した山下。美しいデコルテが輝くVネックトップスに、スポーティーなチュールスカートとパンツを合わせた。◆「ガル