【モデルプレス＝2026/04/18】歌手でタレントのあのが18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】あの「小顔際立つ」流し前髪で雰囲気ガラリ◆あの、ミニ丈コーデ披露映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」スペシャルステージにお笑いコンビ・霜降り明星の粗品とともに登