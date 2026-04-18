【シン・この有名人の意外な学歴】番外編笑福亭鶴瓶が京都産業大の同級生と“一線”を超えた瞬間 部屋では手を握るだけの純情派櫻井翔と松本潤◇◇◇5月31日のファイナルステージまでカウントダウンが始まった嵐の5人。この中でもっとも順風満帆な芸能人生を歩んできたのは櫻井翔（44））だろう。「news zero」（日本テレビ系）の月曜キャスターに就任して今年10月でちょうど20年になる。実は、櫻井が嵐に加入する