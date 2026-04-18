◇パ・リーグ日本ハム５―３西武（2026年4月18日エスコンF）日本ハム・清宮幸太郎内野手（26）がヒーローインタビューの“自虐”コメントでスタンドを盛り上げた。お立ち台では並んで上がった水谷のグッズである「パイナップル型サングラス」を帽子に乗せて登場。「これ付けさせられてるんですけど、今日のところはいいかな。ジェッシー（水谷）のおかげで楽に打てたんで」と笑いをとった。6回、水谷の逆転2点二塁打の