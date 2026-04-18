ABEMAの人気恋愛リアリティショー『今日、好きになりました』「夏休み編2025」でカップルとなった内田金吾＆多田梨音（きんりの）が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』の同番組スペシャルステージに参加した。【全身ショット】リンク感のあるスタイリングで登場したきんりのカップル多田の赤いミニスカートが映える中、内田は黒のロングコートに身を包み