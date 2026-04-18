ＲＩＺＩＮは１８日、東京・千代田区の東京ミッドタウン日比谷で緊急記者会見を行い、「超ＲＩＺＩＮ．５浪速の超復活祭り」（９月１０日・京セラドーム大阪）の開催を発表した。「復活」がコンセプトの同大会は、朝倉未来（３３）、平本蓮（２７）がそろって復帰戦を行うことも電撃決定。対戦カードは未定だが、２４年７月に戦っている両者は舌戦を繰り広げ、敗れている朝倉は２年ぶりの雪辱戦を希望した。観覧フリーで朝倉