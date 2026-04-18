松居直美（58）が18日、フジテレビ系「はやく起きた朝は…遅咲きSP」に出演。保護猫と住むことを報告した。番組冒頭で松居、磯野貴理子（62）、森尾由美（59）は「○○始めました」というテーマでそれぞれが始めたことを発表した。松居は「物件探し始めました」と発表し、2人からは驚かれ「引っ越したばっかりだしね？」と勘繰られていた。磯野は「直美ちゃん早くない!?引っ越すの」と驚かれ、松居は「まぁ。おいおいお伝えしよ