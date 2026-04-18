11年のNBAキャリアを持つ元選手のデイモン・ジョーンズが、スポーツ賭博をめぐる事件で有罪を認める意向を示した。ブルックリン連邦地裁では、4月29日（現地時間28日）に答弁変更の審理が予定されており、実現すれば、このNBA関連の賭博捜査で有罪を認める最初の被告となる見通しだ。 ジョーンズは、ロサンゼルス・レイカーズに関与していた頃、公表前の負傷情報や出場情報を賭博グループに