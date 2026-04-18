担い手不足が心配な、日本の農業を変える新技術。AIのロボットや月で野菜を作る最先端の農業とは。 【写真を見る】“謎の黒い土” 月での農業を可能にする技術？甘いミニトマトの収穫はロボットで 日本の農業を変える最先端技術 イタリアンやサラダに欠かせないミニトマト。リコピンなど栄養豊富で見た目もかわいらしく、実は収益も高い人気野菜の筆頭です。 愛知県知多市のミニトマト農場。鈴なりに実ったのは、甘い「サンタス