「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、液晶テレビ（80型以上）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位BRAVIAKJ-85X80L（ソニー）2位BRAVIA 5K-85XR50（ソニー）3位REGZA85E350N（TVS REGZA）4位85v型 4K液晶テレビ85E6N（Hisense）5位BRAVIA 7K-85XR70（ソニー）6位85v型 ULED Mini LED85U8R（Hisense）7位REGZA85Z770R（TVS REGZA）8位REGZA85Z875R（TVS REGZA）9位100v型 量子ドッ