【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月19日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』は、「100人食堂」第2弾をお届け。 過疎化が進む愛媛の町で、城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、高地優吾（SixTONES / 「高」は、はしごだかが正式表記））、藤原丈一郎（なにわ男子）が大奮闘。地元の食材を使った即興アイデア料理とスペシャルイベントで町のみんなを笑顔にする。 ■町のために4時間ぶっ通しで巨大料理づくり 地域の