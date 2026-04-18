【その他の画像・動画等を元記事で観る】 yamaが新曲「飛ぼうよ」のMVを4月19日0時にYouTubeでプレミア公開する。 ■yamaが同アニメのOPテーマをカバーした音源も配信中 「飛ぼうよ」は、4月4日からTOKYO MX、BS11他でスタートしたTVアニメ『黄泉のツガイ』のエンディングテーマで、Vaundyがプロデュースを手掛けた。 Vaundyが歌う同アニメのオープニングテーマ「飛ぶ時」、yam