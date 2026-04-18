ドジャースは17日（日本時間18日）、敵地クアーズフィールドでロッキーズとの一戦に臨んだ。この日のデンバーは試合前に吹雪となり、最低気温0度を記録。プレーボール時点の気温は1.6度で、米メディアは「ドジャース史上、最も気温が低い中でのゲーム」と伝えた。極寒の中で始まった試合はドジャースが7－1で勝利。先発したタイラー・グラスノー投