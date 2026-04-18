18日朝、鹿児島市電の停留所で市電と高齢男性が接触する事故がありました。男性は足に打撲などのケガをしました。事故があったのは鹿児島市下荒田の鹿児島市電の荒田八幡電停で18日午前7時50分頃、鹿児島駅前発、谷山行の市電が停留所に停まる直前に74歳の男性と接触しました。男性は足などに打撲などのケガをしました。市電の乗客およそ30人と運転士にケガはありませんでした。（乗客）「（停留所に）着くと同時に