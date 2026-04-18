長崎市のピーススタジアムで18日、赤ちゃんたちによる白熱したレースが繰り広げられました。 ゴールまで駆け抜ける赤ちゃんもいれば、なかなかスタートを切れない赤ちゃんも。 ピーススタジアムで開かれた「ハイハイレース」には、抽選で選ばれた約30人が出場しました。 (佐世保市から) 「ものすごく速くハイハイで向かってきてくれたのがうれしかった。成長を感じる瞬間だった」