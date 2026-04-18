中国メディアの環球時報は13日、「韓国で中華料理に夢中になる若者が増えている」と伝える韓国・コリアタイムズの記事を紹介した。記事によると、ある火曜日の夜、ソウルの繁華街・明洞にある焼き魚店は夕食のピーク前から客でいっぱいになっていた。この店は中華料理店で、魚の煮込み料理を鍋で提供する。大半の席は若い客で埋まっており、彼らはコンロを調整しながら食事と会話を楽しんでいた。また、店内では「中国語で注文、韓