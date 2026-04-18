この記事をまとめると ■未成年は単独で契約できないためクルマを購入することはできない ■購入や名義登録には親など法定代理人の同意が必要 ■条件次第で所有や私有地利用は可能なケースもある 札束では越えられない現実 クルマ好きな美容師さんにカットしてもらっている際、こんな質問をされました。「免許がない中学生とか小学生でも、お金さえあればクルマって買えるんですかね？」ここで筆者はアニメ「巨人の星」に出てき