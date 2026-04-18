エースコックは、にじさんじ所属のVTuberユニット「ROF-MAO」コラボレーションのカップ麺3商品を2026年4月20日に発売する。「1.5倍」は海老だし辛味噌＆トマトカレー味「スーパーカップ」と同ユニットとのコラボレーション第2弾。メンバーが考案した味わいをカップ麺として商品化した。メンバーの思いを詰め込んだこだわりの1杯になっているという。「スーパーカップ1.5倍×ROF-MAO海老だし辛味噌ラーメン」は、香味野菜をバラン