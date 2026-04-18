サッカー元日本代表MFの小野伸二氏（46）が、18日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演。2002年W杯日韓大会期間中に起こった、チームメートの破天荒な行動について語る場面があった。この日は「サッカーワールドカップSP元日本代表が語る衝撃の体験談」と題し、ゲストがエピソードトークを行った。小野氏は、02年日韓大会の1次リーグ第2戦・ロシア戦を回想。この試合はMF稲本潤一が決勝点を挙げ、W杯