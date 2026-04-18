日本テレビ系「月曜から夜ふかし」に「日本一の運動音痴」キャラとして出演していた郡司りかさんが18日までに自身インスタグラムを更新。第1子出産を発表した。郡司さんは「大切な皆さまへ、ご報告です先日、第一子を無事出産いたしました。母子共に健康で、力いっぱい泣く元気な男の子です」と報告。4年半の不妊治療を経たこと、予定日よりかなり早い出産だったことなどを明かし、喜びと感謝をつづった。郡司さんは「夜ふ