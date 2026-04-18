政府は17日、 世界でトップシェアを誇るソニーグループの「イメージセンサー」の生産に対し 最大で600億円の支援を行うと公表しました。 「イメージセンサー」はスマートフォンのカメラなどに活用されている部品で、レンズから入った光を記録できる形に変換するものです。 ソニーグループの「ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング」はこのイメージセ