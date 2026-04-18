滋賀県と岐阜県にまたがる「伊吹山ドライブウェイ」の今シーズンの営業が始まり、待ちわびた大勢の人たちが新緑のドライブを楽しんでいます。 伊吹山ドライブウェイでは今シーズンの営業が始まり、料金所を通過する先着１０台に記念品が手渡されました。 標高１３７７ｍの伊吹山は日本百名山にも選ばれていますが、豪雪地帯の滋賀県と岐阜県の県境にあり、冬の間は通行止めとなります。 １８日は天候にも恵