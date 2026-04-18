東京・港区にあるIT関連会社社長の男が逮捕された死体遺棄事件で、男が去年10月、レンタカーで神奈川県の山などを訪れていたとみられることがわかりました。警視庁は、男が遺体を山中に遺棄したとみて捜索しました。【写真を見る】IT関連会社社長の男(49)を逮捕の死体遺棄事件 男はレンタカーで神奈川の山中などを訪れたか…遺体捜索をけさから神奈川・相模原市の「大垂水峠」周辺で実施 警視庁港区赤坂のIT関連会社社長