歌舞伎俳優の中村橋之助（30）が、2人の弟・福之助（28）、歌之助（24）と、父・芝翫（60）の門弟と共に行う自主公演「第四回神谷町小歌舞伎」が、東京・浅草公会堂で5月1〜3日（全4公演）に開かれる。今年は生世話物の傑作「魚屋宗五郎」、歌舞伎舞踊劇「猿翁十種の内悪太郎」とともに「酒」にまつわる2作を上演。「魚屋宗五郎」では、橋之助が同興行で初めて主役を勤める。スポニチは稽古に励む3人にインタビュー。「一門の