アイドルグループ・乃木坂46が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』ライブパフォーマンスに登場した。最新曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」を含む3曲を披露した。【写真】高貴…！黒×ゴールド衣装で登場した乃木坂46同イベントではモデルとして今年5月に開催される卒業コンサートをもって乃木坂46から卒業する梅澤美波がグループメンバーとし