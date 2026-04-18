オマーンの人気のダイビングスポットで撮影された、鮮やかなサンゴ礁の眺め/Mahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency/Getty Images via CNN Newsource（CNN）ペルシャ湾で足止めされている船舶からそう遠くない場所に、生態系の驚異が広がっている。現在激しい紛争の渦中にあるホルムズ海峡は、イルカやこの地域で最も多様なサンゴの群落の生息地だ。周辺で紛争が激化する中、科学者らはこうした水中の世界が危機に瀕（ひん）している