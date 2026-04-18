歌手の小柳ルミ子（73）が18日、大阪・サンケイホールブリーゼでデビュー55周年を記念した「ヒストリーライブin大阪」を行った。小柳が大阪でコンサートを行うのは30年ぶり。開演前には囲み取材に応じ、この55年を「ひと言で言うと感無量」と振り返った。「辛いこともたくさんあって、心もボキボキに折れる出来事もたくさんありましたけど、ファンの方がどんな時も私を信じていてくれたおかげで、私も諦めずに立ち上がって55