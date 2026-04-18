「阪神４−３中日」（１８日、甲子園球場）阪神・藤川監督が試合後、三塁側のカメラマン席に転落して負傷交代した中日・福永に言及した。藤川監督は投手陣が粘りながら試合を作り、終盤の逆転につなげた展開について「各選手の健康状態とともにゲームをつくりながら、ゲームを行うというところですね」と話した。三回には佐藤輝が放った三塁ファウルグラウンドへの飛球が風に流され、ボールを追った中日の三塁・福永がカメ