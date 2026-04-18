タレントの林家まる子さんがラジオ番組に出演し、子どもたちに笑顔と元気を届ける活動について語りました。タレントの林家まる子さん（写真右）、番組パーソナリティーのシンガーソングライター・川嶋あいさん（同左）まる子さんは、初代林家三平師匠の弟子である両親のもとで育ち、自身も漫才師として活躍するかたわら、テレビリポーターやキャスターとしても活動。さらに、「いばらき大使」や「日光観光大使」に就任されるな