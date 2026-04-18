《いつまでも被害者の写真を載せるべきではない。》4月17日、タレントのデーブ・スペクターがXを更新。冒頭のように切り出すと《そして、ほかに伝えるべき重要なニュースはたくさんある。現場からは以上です》と投稿し、議論を呼んでいる。「デーブさんが言及したのは、京都府で行方不明となっていた安達結希さんの事件でしょうね。確かに、ここ数日は遺体が発見され、義父が逮捕されるなどの動きがあり、メディアは同事件の報道