中日は１８日の阪神戦（甲子園）に３―４で敗れて今季４度目の３連敗。これで借金は「１０」となり１２球団最速で２桁の大台に達した。中日は１点ビハインドの４回に「打ったボールはチェンジアップだと思います。浮いてきたボールに対してしっかりスイングできました。先制を許したすぐ後だったので良かったです」という鵜飼の１号２ランで逆転。その裏、同点に追いつかれたものの６回には大島の適時打で３―２と勝ち越した。