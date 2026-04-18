一般社団法人「ＪａｐａｎＣｕｌｔｕｒｅ＆ＨｅａｌｔｈＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ」（ＪＣＡ）が主催する「ＷｏｒｌｄＳｔａｇｅＳｅｌｅｃｔｉｏｎ２０２６」が１８日、都内で開催され、女優の田島美和とテリー伊藤が対談を行った。ＪＣＡは国際文化交流や統合医療推進、女性活躍を推進し、「ＷｏｒｌｄＳｔａｇｅ――」では、「ウーマン・オブ・ザ・ユニバース」「ミセス・アース」「ミセス・クラシック・ユニ