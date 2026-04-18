新品をすすめても、どうしても手放そうとしない一着のジャンパー。それは、小学4年生の息子が大切にしている“3代目”のお下がりでした。なぜそこまでこだわるのか。そう思っていた母親に、息子が語ったのは「強くなるための秘密」。今回は、筆者の友人が体験した、心に残るエピソードをご紹介します。 お下がりのジャンパー