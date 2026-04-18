向こう一週間は、前線や低気圧の影響で雨となる日が多く、21日(火)は主に日本海側、23日(木)と24日(金)は全国的に雨が降る見込みです。26日(日)から5月1日(金)は、晴れる日が多いものの、一時的に雨が降る日もあるでしょう。また、関東から九州では汗ばむ暑さとなる日があり、熱中症に注意が必要です。21日は主に日本海側23日、24日は全国的に雨明日19日は、日本海に中心をもつ高気圧に覆われ、北日本と東日本は晴れる所が多いで