18日午後、長野県で震度5強と震度5弱を観測するなどした地震で、静岡県内でも広い範囲で揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。このうち午後2時54分ごろ長野県で最大震度5弱を観測した地震では、浜松市浜名区・天竜区袋井市・富士市で震度2を観測、そのほか東部・伊豆から西部にかけての広い範囲で震度1を観測しました。この地震の震源地は長野県北部震源の深さは約10キロメートル地震の規模はM5.1と推