子どもたちに車のリサイクルの大切さを知ってもらおうと東根市で18日、車を実際に解体する体験学習が行われました。「県自動車販売店リサイクルセンター」が開催した体験学習には、東根市内の小学生15人が参加し3台の車の解体に挑戦しました。「県自動車販売店リサイクルセンター」では年間およそ8000台の解体を請け負っていて解体した部品の98％をリサイクルしています。部品を細かく分けるとリサイクル率が高くなる