俳優の小手伸也（52）が18日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演。ブレーク後もコールセンターでのアルバイトを続けた理由を明かした。2016年のNHK大河ドラマ「真田丸」で注目を集め、18年のフジテレビの長澤まさみ主演の「コンフィデンスマンJP」、織田雄主演の「SUITS／スーツ」と立て続けに月9ドラマに抜てきされて大ブレーク。“シンデレラおじさん”と呼ばれるように