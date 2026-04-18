あす19日に横浜武道館で行われる柔道女子の体重無差別で日本一を争う皇后杯全日本女子選手権の前日会見が18日、同会場で行われ、3年ぶり10度目の出場となる朝比奈沙羅（29＝FUKUDEN＆GRIP）が出席。「自分らしい立派な試合ができるように頑張りたい」と意気込んだ。世界選手権では17年（無差別）、18、21年（78キロ超級）と3度の頂点に立っている朝比奈は、医師を目指して20年4月に独協医大へ入学。柔道では23年9月のグランド