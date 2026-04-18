「関西学生野球、立命大５−０関学大」（１８日、ほっともっと神戸）立命大が３投手の完封リレーで関学大に先勝した。打線は単打のみ６本で５点を奪った。先発の高橋大和投手（３年・社）が６回６安打を浴びながら無失点。２番手で登板した若田部達生投手（４年・福岡大大濠）も２回を４安打無失点でつないだ。九回は１年生の柴田淳之介投手（立命館宇治）がデビュー登板を三者凡退で飾った。前節の１２日・近大戦も２番手