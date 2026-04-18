◇セ・リーグ阪神4―3中日（2026年4月18日甲子園）阪神の岩崎優投手(34)が1点優勢の9回に登板しピンチを招きながらも無失点に抑えて今季6セーブ目を挙げた。1死から大島に四球を与えて、辻本には犠打を決めさせず2死を奪ったもののボスラーには左前に過去ばれて2死一、二塁。一打同点の窮地を迎えたが、最後は細川を3球三振に仕留めて試合を締めくくった。勝利の瞬間は珍しく感情をあらわにして左拳を握って、2度吠えた