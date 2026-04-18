漫才コンビ「ザ・ぼんち」が18日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜午後1時59分＝関西ローカル）に出演。漫才ブーム当時の超多忙なスケジュールの中で、驚いたことを明かした。ザ・ぼんちといえば、1980年代の漫才ブームで大ブレーク。多忙なあまり、ヘリコプターで移動することもあった。里見まさと（73）は「これは別にええカッコやなしに、うちの会社のダブルブッキングというので、山梨県の甲府の会館と、静