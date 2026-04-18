DeNAの筒香嘉智内野手（34）が19日に上半身のコンディション不良で出場選手登録を抹消されることが分かった。18日、広島戦後に相川亮二監督が明かした。この日の広島戦では6回の守備から交代していた。相川監督は筒香について「明日（出場選手登録を）抹消します。上半身のコンディションが良くなかったというか、悪化したというか」と説明。今後については「ちゃんと病院に行って、もう一度検査する。今すぐ復帰できるかと