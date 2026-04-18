「阪神４−３中日」（１８日、甲子園球場）中日が競り負けて３連敗。７カード連続のカード負け越しで今季４勝１４敗となり、借金が早くも２桁１０に到達した。阪神戦は今季開幕から５連敗。３−２の七回、日本ハムから加入し、この日出場戦出場選手登録された杉浦が１死から中野に右前打、森下に右中間同点三塁打を浴びるなど２／３回を３安打２失点で勝ち越された。先発の大野は６回５安打２失点だった。打線は１点を