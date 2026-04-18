ガールズバンドPARADOXXが18日、インスタグラムを更新。ドラムSHONOの緊急手術を報告した。公式インスタグラムで「『お知らせ』このたび、Dr.SHONOが膝外側半月板断裂との診断を受け、緊急手術を行うこととなりました」と報告。続けて「そのため、4月19日のライブにつきましては出演を見合わせていただくこととなりました。当日はSHONOを除く4名での出演とさせていただきます。また、SHONOにつきましては、当面の間、ライブへの出