18日午前、大仙市役所でキャビネットの中から火が出て、電池などが焼ける火事がありました。けがをした人はいませんでした。大仙警察署の調べによりますと18日午前10時55分ごろ、大仙市大曲花園町にある大仙市役所本庁舎の1階で職員が破裂音を聞き、確認するとキャビネットから火が出ていました。職員が消火器で消火し15分ほどで鎮火しています。この火事でキャビネットに入っていたボタン電池や歩数計などが焼けたということです