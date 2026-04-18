岡山市北区の「杜の街グレース」で、瀬戸内最大級のマルシェが始まりました。過去最多の飲食店が集結し、会場は多くの人で賑わっています。 【写真を見る】瀬戸内最大級のマルシェ“THE MARKET…”「全国から集まった名店の味を楽しんで」杜の街グレース【岡山】 「ジュー」厳選された47のブースが並びます。6回目を迎えた今回は、都市の感性と地域の文化を融合させたイベントとしてリニューア