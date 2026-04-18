あすは、九州や四国は雲が多く、雨の降る所がありそうです。中国地方から関東、さらに北海道にかけては、高気圧に覆われるため晴れるでしょう。風は穏やかな所が多いですが、北海道では日中、やや強まる見込みです。あす朝の気温は、けさと同じか少し低い所がありそうです。日中は、きょうより高くなる所もあって、仙台や盛岡でも20℃を超えるでしょう。関東は、東京では24℃ですが、内陸の各地では25℃以上の夏日となる見込みです