テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１６日に放送され、見取り図・リリー、盛山晋太郎がＭＣを務めた。この日は「卑屈自慢ＧＰ」。人気芸人たちが、卑屈すぎるエピソードを披露していく。「クズ芸人」として人気の相席スタート・山添寛は、自身のキャラにまつわる「卑屈自慢」を披露。山添は「こういう機会をいただいたんで、仕事に関する本当に思ってる話を聞いてもらえたらなと。（番組の）ゲストで呼んでもらったときに、