ABEMAの人気恋愛リアリティショー『今日、好きになりました』チェンマイ編においてカップルとなった倉澤俊、谷村優真の“しゅんゆま”が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』の同番組スペシャルステージに参加した。【全身ショット】大歓声の中カッコよくきめたしゅんゆまカップル歓声も巻き起こるなか、黒地に花柄や水玉をあしらったファッションの谷村、