元AKB48でタレントの柏木由紀が18日、自身のXを更新。本日より発売された『サンリオキャラクターズ当りくじ』で「キャリーケース」を当てたことを報告した。【写真】デカい！柏木由紀が当てた『サンリオくじ』賞品「サンリオキャラクターズ当りくじ」は、キャリーケース、バスタオル、スライドミラーなど種類豊富なくじ。柏木はXで「運試しで1回だけやったサンリオくじ！キャリーケース当たっちゃったよ！！！これから出かけ